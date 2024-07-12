сегодня в 19:32

Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются на Новорижском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском шоссе и трассах М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

Водителям напоминают о соблюдении требований дорожных знаков, их просят не превышать скорость, не совершать резких маневров и быть внимательными в местах притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.