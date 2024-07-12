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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области в пятницу вечером составила 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Новорижском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском шоссе и трассах М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

Водителям напоминают о соблюдении требований дорожных знаков, их просят не превышать скорость, не совершать резких маневров и быть внимательными в местах притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.