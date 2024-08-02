Дороги Подмосковья в пятницу утром загружены на 4 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 944 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым» и М-4 «Дон», а также на Варшавском, Боровском, Минском, Носовихинском, Ленинградском и Новоегорьевском шоссе.

Водителей в связи с возможными осадками и усилением ветра призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.