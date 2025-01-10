Дороги Подмосковья в пятницу утром загружены на 3 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московского региона составляет 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 865 тыс. автомобилей, что на 1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей, а также аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.