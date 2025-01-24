Дороги Подмосковья в пятницу утром загружены на 3 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 946 тыс. автомобилей, что на 1,25% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей, а также аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.