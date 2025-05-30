Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 4 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 983 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.