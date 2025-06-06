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Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 3 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 974 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.