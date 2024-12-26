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Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 7 баллов

В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Симферопольском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.