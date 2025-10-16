Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 5 баллов
В четверг вечером загруженность дорог Московского региона составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.