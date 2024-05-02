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Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 4 балла

В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Водителей просят быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.