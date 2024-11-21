Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на 5 баллов

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано почти 904 тыс. автомобилей, что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения, смотреть в зеркала, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.