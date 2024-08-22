Дорога к центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД готова на 2/3

Главгосстройнадзор Московской области выдало заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации «Этап № 1.1. Подъезд к инновационному центру „Сколково“ от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство подъезда к инновационному центру «Сколково» ведется в 3 этапа. Общая протяженность автодороги составляет около 3,1 км. Новая дорога будет иметь по две полосы движения в обе стороны с широким асфальтированным тротуаром. Реализация данного проекта существенно облегчит транспортную доступность жилых кварталов ЖК бизнес-класса «Резиденции Сколково» и г. п. Заречье, обеспечит жителей новыми автобусными остановками, широкими тротуарами и светофорами на пешеходных переходах. Кроме того, станет более комфортным пешеходный маршрут в Мещерский природный парк.

Первый участок дороги (этап 1.1.) протяженностью 1 546 м проходит от улицы Заречная до улицы Тихая. Протяженность второго участка дороги (этап 2), на который получен ЗОС в июне 2024 года, составляет 649 м и включает в себя выполненные работы по реконструкции улицы Тихая и строительства участка автодороги, который проходит от улицы Тихая до разворотного кольца напротив улицы Университетская. На построенных участках дороги уже установлены 4 остановочных павильона для городского транспорта, опоры освещения, высажен газон и кустарники.

Третий, завершающий этап — 1.2 проходит от поворота к торгово-выставочному комплексу «Элитстройматериалы» до пересечения с ул. Луговая.

Протяженность этого участка дороги составит 937 метров. Окончание основных строительно-монтажных работ запланировано на IV квартал 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.