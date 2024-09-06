сегодня в 11:47

Допавтобусы ЦППК запустят на Савеловском направлении по будним дням сентября

По будним дням сентября скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От станции Дмитров запустят автобусы отправлением в 8:40, 10:20, 14:20 с остановками:

9:20, 11:00, 15:00 — Станция Вербилки;

9:35, 11:15, 15:15 — Платформа Запрудня;

9:45, 11:25, 15:25 — Темпы;

9:53, 11:33, 15:33 — Мельдино-1;

9:58, 11:38, 15:38 — 2-й участок;

10:03, 11:43, 15:43 — Карманово;

10:10, 11:50, 15:50 — Станция Большая Волга;

10:20, 12:00, 16:00 — Станция Дубна.



От станции Дубна отправлением в 10:20, 11:10 с остановками:

10:30, 11:20 — Станция Большая Волга;

10:37, 11:27 — Карманово;

10:42, 11:32 — 2-й участок;

10:47, 11:37 — Мельдино-1;

10:55, 11:45 — Темпы;

11:05, 11:55 — Платформа Запрудня;

11:20, 12:10 — Станция Вербилки;

12:00, 12:50 — Автовокзал Дмитров.

От станции Большая Волга (г. Дубна) отправлением в 14:20 с остановками:

14:37 — Карманово;

14:42 — 2-й участок;

14:47 — Мельдино-1;

14:55 — Темпы;

15:05 — Платформа Запрудня;

15:20 — Станция Вербилки;

16:00 — Автовокзал Дмитров.



От станции Дубна отправлением в 16:30 с остановками:

16:40 — Станция Большая Волга;

16:47 — Карманово;

16:52 — 2-й участок;

16:57 — Мельдино-1;

17:05 — Темпы;

17:15 — Платформа Запрудня;

17:30 — Станция Вербилки.



От станции Дмитров отправлением в 10:15 с остановками:

10:55 — Станция Вербилки;

11:00 — Ново-Никольское;

11:05 — Вотря (сельское поселение Гуслевское);

11:10 — Станция Власово;

11:15 — Растовцы;

11:25 — Талдом;

11:45 — Титово-1;

11:55 — Савелово (г. Кимры).



От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:40 с остановками:

11:50 — Титово-1;

12:10 — Станция Талдом;

12:20 — Растовцы;

12:25 — Станция Власово;

12:30 — Вотря (сельское поселение Гуслевское);

12:35 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1);

12:40 — Станция Вербилки;

13:20 — Автовокзал Дмитров.



В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.