До следующего лета: в Нижегородской области завершился сезон навигации

Как уточнили в соцсетях компании «Водолет», в этом году судно «Метеор» впервые проделало путь в Волгоград, Самару, Саратов и Пермь, на теплоходах успели прокатиться тысячи пассажиров.

«Хотим выразить нашу признательность правительству Нижегородской области и губернатору Никитину Глебу Сергеевичу за их поддержку и содействие в создании комфортных условий для развития скоростного судоходства в нашем регионе», — заявили в «Водолете».

В Москве за 5 месяцев речной навигации такими услугами воспользовались более 300 тыс. человек. Отправление речных судов из Москвы проходит с пристаней, расположенных у Северного и Южного речных вокзалов. Для удобства пассажиров они оборудованы комфортабельными залами ожидания, гардеробами, информационными службами и понятной навигацией. Безбарьерная среда обеспечена современными лифтами и пандусами. Также на территории вокзалов работают билетные кассы и представительства туристических компаний.

