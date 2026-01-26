До роддома не добраться: в Новокузнецке перестал ходить троллейбус № 1А

сегодня в 12:37

В Новокузнецке перестал ходить троллейбус № 1А, соединяющий город с роддомом

В Новокузнецке с начала 2026 года прекратил работу троллейбусный маршрут 1А, обеспечивавший транспортное сообщение между городом и последним оставшимся роддомом, сообщает Сiбдепо .

Данный троллейбус связывал Октябрьский район, Ильинское шоссе и роддом № 3, ставший единственным в южной столице после резонансного закрытия роддома № 1, вызванного трагической гибелью девяти новорожденных.

Жители незамедлительно выразили недовольство отменой маршрута. Одна из горожанок открыто пожаловалась на отсутствие удобного транспорта.

Администрация Новокузнецка официально разъяснила причины исчезновения троллейбуса.

«(Маршрут — ред.) временно закрыт по причине недостаточного количества подвижного состава с увеличенным автономным ходом», — отмечается в сообщении.

В качестве альтернативной меры власти рекомендовали воспользоваться обновленным маршрутом № 7, однако следует учитывать, что он не доезжает прямо до роддома.

