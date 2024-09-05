До конца года пассажиры автовокзалов Москвы могут ездить с выгодой на автобусах дальнего следования

До конца года поездки в автобусах дальнего следования стали выгоднее. При покупке билетов в кассах через Систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк до 10%.

Приобрести билет с выгодой можно по всем направлениям в кассах пяти московских автовокзалов: Центральный, Красногвардейский Саларьево, Южные ворота и Северные ворота, а также через кассы продаж на территории станций метро: Зябликово, Саларьево и Павелецкая. Важное условие — для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!».

«В этот раз мы запускаем акцию в столичных автовокзалах, которая позволит пассажирам быстро, удобно, а главное выгодно приобретать билеты через СБП», — поделилась Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.*

Получить кешбэк с каждой поездки можно при оплате билета через кассы. Для этого необходимо сообщить кассиру о своем намерении использовать СБП для покупки билета, а после отсканировать QR-код, который будет выведен на терминале.

Отсканировать QR-код можно:

Камерой своего телефона; Через приложение СБПэй (доступно для скачивания в RuStore и App Galery); Через мобильное приложение банка.

Как сообщает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК, независимо от выбранного способа оплаты, часть денежных средств моментально вернется на счет, с которого был произведен платеж.

Фото - © Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

«В декабре 2023 года по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили полномасштабное обновление всей сети столичных автовокзалов. Сегодня по уровню комфорта автобусы — среди лучших в Европе, и мы продолжаем развивать цифровые сервисы и улучшать качество обслуживания пассажиров. Покупка билетов через Систему быстрых платежей сделает поездки на межрегиональных автобусах еще удобнее и выгоднее», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Купить билет с выгодой можно еще на сайтах «Туту.ру», Яндекс.Путешествия, в мобильных приложениях «Билеты на автобус» и «Туту.ру», а также в кассах автовокзала «Новосибирск» и на сайте Новосибирского автовокзала.

Полные правила акции доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».

*Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.