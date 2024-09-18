До конца года можно выгодно приобрести или пополнить «Тройку» через СБП

До 31 декабря пассажиры городского транспорта Москвы и области могут получить кешбэк в размере 10% при покупке и пополнении карты «Тройка» через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кешбэк автоматически возвращается на банковский счет, если пользователь зарегистрировался в программе лояльности в приложении «Привет!» или на портале vamprivet.ru. Возвращается 10% от стоимости пополнения билета «Кошелек», стоимости приобретенного абонемента и самой транспортной карты.

Чтобы проехать с выгодой, необходимо приобрести «Тройку» или пополнить ее в билетных терминалах или кассах на любой станции московского метро. Для этого во время оплаты нужно выбрать способ оплаты — СБП.

«Мы стараемся предоставить москвичам, жителям области и гостям столицы наиболее выгодные способы оплаты поездок. Учитывая, что чаще всего люди расплачиваются в транспорте „Тройкой“, то для нас было важно предложить выгоду именно для этой категории пассажиров», — сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова. Она уточнила, что от СБП можно получить кешбэк на все тарифы билетного меню, включая покупку «Единого» проездного на 365 дней.

При этом размер кешбэка может составлять до 2600 рублей в месяц на одного пользователя Системы быстрых платежей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, оплатить проезд по «Тройке» или карте москвича можно в любом виде городского транспорта.

«Поэтому мы вместе с Национальной системой платежных карт делаем поездки выгодными. Акция при оплате проезда через СБП действует до конца года. Мы продолжим внедрять цифровые транспортные сервисы и совершенствовать билетную систему по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Также предложение с кешбэком 10% распространяется на приобретение проездных абонементов карты москвича для обучающихся.

С полными правилами предоставления кешбэка за пополнение и покупку «Тройки» через СБП можно ознакомиться в мобильном приложении «Привет!» или на портале vamprivet.ru.

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