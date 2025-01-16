До 14 февраля в Подмосковье запустят еще 69 обновленных автобусов

Большая часть уже вышла на маршруты, а последние 69 автобусов запустим до 14 февраля, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В 2024 году скорректировали расписание автобусов, обеспечив дополнительными транспортными связями 100 населенных пунктов. Обновление автобусного парка — важная тема, которая всегда вызывает интерес жителей», – сказал Гержик на выступлении во время заседания Мособлдумы.

В регионе обновили более 1,1 тыс. автобусов. Из них 654 — это автобусы «Мострансавто», в основном большого класса.

«В первую очередь, закупили туристические, мягкие автобусы и транспорт городского типа. Коммерческие перевозчики, в свою очередь, обновили 450 автобусов. Большая часть уже вышла на маршруты, а последние 69 автобусов запустим до 14 февраля», – заключил Гержик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых - транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.