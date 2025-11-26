Для улучшения энергоснабжения МЦД-4 введена в эксплуатацию новая тяговая подстанция

На Московской железной дороге введена в эксплуатацию четвертая новая тяговая подстанция для усиления энергоснабжения самого протяженного МЦД-4. Она располагается в Реутове, ее мощность составляет 24,058 МВт. В ней используется оборудование отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Запуск новой подстанции позволил обеспечить устойчивую работу устройств электроснабжения на участке от Салтыковской до Кусково, включая ветвь на Балашиху. Усиление тягового электроснабжения – важная составляющая обеспечения тактового движения поездов на диаметральных маршрутах.

Ранее новые подстанции на МЦД-4 были введены в эксплуатацию на Солнечной, Беговой и в Кусково. Кроме того, реконструировано еще 7 подстанций: Апрелевка, Внуково, Каланчевская, Москва-Киевская, Салтыковская, Очаково и Электроугли.

Общая мощность объектов энергоснабжения на МЦД-4 составляет 165 МВт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.