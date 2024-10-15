Для средней полосы в России в идеале нужно три комплекта резины – автоэксперт

В идеальном варианте, для комфортного пользования автомобилем в средней полосе нужен комплект летней резины и два комплекта зимней, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«В идеале для средней полосы нужен комплект летней резины и два комплекта зимней: нешипованная для осенней погоды и шипованная для зимы. Хотя это дорогое удовольствие, но оно обеспечивает безопасность», – сказал Баканов.

Он добавил, что вопрос всесезонной резины — это всегда компромисс. Она не показывает высоких результатов ни летом, ни зимой.

«Это может быть экономичный вариант для тех, у кого ограничен бюджет, либо для жителей южных регионов, например, в Краснодарском крае. Но в остальных случаях всесезонка малоэффективна», – отметил автоэксперт.

Баканов заключил, что для зимы в средней полосе оптимальны шипованные шины. Липучки или фрикционные шины могут подвести на дороге при первом ледяном дожде.