Для реконструкции аэродромов: в РФ ввели новый авиавзнос
Фото - © Медиасток.рф
Министерство транспорта России вводит новый авиационный сбор для пассажиров самолетов. Эти средства направят в фонд реконструкции аэродромов, сообщает газета «Известия».
Сумма составит около 150 рублей с человека. Сбор могут начать взимать с 1 марта 2026 года, а действовать он будет до марта 2032 года.
Платить будут авиакомпании, а аэропорты объединят в специальные группы. Деньги сохранят на специальном банковском счете, который станут использовать только для улучшения аэропортов каждой группы.
В 2024 году президент России Владимир Путин поручил модернизировать в ближайшие 6 лет не менее 75 аэропортов, 29 из них — на Дальнем Востоке. В ближайшее время начнутся работы в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке. Для каждого аэропорта точная сумма сбора будет считаться по специальной формуле, нововведение не повлияет существенно на стоимость билетов.