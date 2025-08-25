Для реконструкции аэродромов: в РФ ввели новый авиавзнос

Сумма составит около 150 рублей с человека. Сбор могут начать взимать с 1 марта 2026 года, а действовать он будет до марта 2032 года.

Платить будут авиакомпании, а аэропорты объединят в специальные группы. Деньги сохранят на специальном банковском счете, который станут использовать только для улучшения аэропортов каждой группы.

В 2024 году президент России Владимир Путин поручил модернизировать в ближайшие 6 лет не менее 75 аэропортов, 29 из них — на Дальнем Востоке. В ближайшее время начнутся работы в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке. Для каждого аэропорта точная сумма сбора будет считаться по специальной формуле, нововведение не повлияет существенно на стоимость билетов.