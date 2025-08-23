сегодня в 15:06

Для новой спортивной школы в Клину сделают парковку

В Клину для спортсменов и посетителей МАУ «Клинская спортивная школа олимпийского резерва» построят новую парковку. Она будет рассчитана на 49 машиномест и расположится по адресу: Клин, ул. Чайковского, д. 14, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Парковка будет выполнена из асфальтобетона. По всему периметру территории парковочных мест предусмотрены уличные опоры освещения.

Работы проводятся подрядной организаций «АСГ Техно Строй». Подготовительные работы будут начаты — 30.05, срок завершения работ — 30.09. 2025 г.

Реконструкция «Клинской спортивной школы олимпийского резерва» ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь будущего здания спортшколы 12 тыс. кв. м. Работы будут завершены в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.