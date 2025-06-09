Для комфорта автомобилистов Подмосковья ремонт интенсивных дорог проводят ночью

В Московской области продолжается ремонт покрытия на региональных дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт на участках с интенсивными транспортными потоками проводится в ночное время, чтобы минимизировать заторы и не создавать помех автолюбителям. Сейчас специалисты «Мосавтодора» проводят ночные работы на пяти участках общей протяженностью 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье уже отремонтировали 85 участков региональных дорог — на 12 участках длиной 23 км ремонт проводили ночью. Так как в общей сложности по этим дорогам ежедневно ездят порядка 150 тыс. транспортных средств, поэтому, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов, дорожники провели фрезеровку старого и укладку нового покрытия в ночное время», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Семь дорог, где обновили 15 км дорожного покрытия, входят в опорную сеть региона: ул. Кустарная в г. Талдоме, ул. Владимирская в г. Егорьевске, Осташковское шоссе в г. о. Мытищи, Старосимферопольское шоссе у д. Васильевское г. о. Серпухов, а также дороги «Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера» (от платформы Осеевская до Монинского шоссе) и «Жигалово — Загорянка» (от д. Серково до ул. Московской в г. Щелково) в г. о. Щелково, М-10 «Россия» — Воздвиженское — Высоковск» (от пгт Решетниково до трассы М-10 «Россия») в округе Клин.

Также работы завершены на ул. Володарского в г. Наро-Фоминске, Букинском шоссе в г. Лобне, путепроводе через ж/д у пл. Водники в г. Долгопрудном и Новинском шоссе в пгт Монино г. о. Щелково.

Ночные работы продолжаются на ул. Учинской в г. Пушкино, ул. Советской в г. Королеве у Первомайского хосписа и детского сада, на участке Малого Иваньковского шоссе рядом с Усадьбой Марфино и участке Осташковского шоссе между деревнями Бородино и Погорелки г. о. Мытищи, а еще на ул. Октябрьской Революции в г. Коломне от исторического района Щурово до пересечения с проспектом Кирова.

«Езжу на дачу в Марфино и зимой, и летом, и конечно, мне хочется, чтобы дорога была уже скорее отремонтирована — особенно жду, когда асфальт поменяют на мосту через речку. Как раз уже начали работы», — поделилась житель села Марфино Маргарита.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.