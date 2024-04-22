Дежурства по соблюдению ПДД прошли в 430 людных местах Подмосковья в выходные

По поручению Минтранса Подмосковья в округах региона продолжаются дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения среди пешеходов и водителей. В прошедшие выходные почти 450 сотрудников администраций горокругов и волонтеров организовали дежурства в 430 местах — это почти 200 зон отдыха и мест притяжения, порядка 150 пешеходных переходов, 67 СНТ и 15 площадок для отстоя грузового транспорта. Такие дежурства проходят регулярно, каждые выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«Дежурства проводятся каждые выходные и праздничные дни. И надо отметить, что они также в комплексе оказывают позитивное влияние на соблюдение правил дорожного движения, повышают культуру вождения», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Также в 43 городских округах сотрудники Госавтоинспекции Московской области провели рейды: «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Засветись», а также профилактические мероприятия по соблюдению ПДД.

В регионе завершился социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь», который призван напомнить об использовании ремней безопасности.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными: не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.



Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.