Дети опаздывают в школы: фуры создали транспортный коллапс на улицах Новосибирска

С 14 января жители Октябрьского района Новосибирска сообщают о коллапсе транспортной системы. Местный житель Егор Гусев пояснил, что после перераспределения маршрутов для крупногабаритного транспорта фуры парализовали движение по узким улицам частного сектора, из-за чего дети массово стали опаздывать в школы, сообщает Om1 Новосибирск .

По словам Гусева, с момента изменения схемы движения большегрузы стали массово использовать улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную в качестве транзитных. Ситуацию усугубляет плохое состояние дорожного покрытия: из-за обильного снега и глубокой колеи фуры часто теряют сцепление и застревают, полностью блокируя проезд.

С 28 июля 2025 года городские власти приняли решение ограничить передвижение тяжеловесного транспорта по территории города. Тогда были установлены 4 основных направления для движения грузовых автомобилей:

Старое шоссе → Бердское шоссе → Большевистская → ул. Хитровская;

Ул. Хитровская → Дубравы → Выборная → Кирова → Никитина → ГБШ → Гусинобродский тракт;

Омский тракт → кольцо Толмачево → Станционная → 2-я Станционная → Большая → Колыванское шоссе → Северный обход;

Омский тракт → кольцо Толмачево → трасса Р-254 → Хилокская → Петухова → Советское шоссе → Мира → Ватутина → Бугринский мост.

В 8 административных округах был введен круглосуточный запрет на движение грузовиков массой свыше 12 тонн. В число запретных зон вошли центральная часть города (Ленина, Нарымская, 1905 года), улицы Бардина, Магаданская, Даргомыжского, Красный проспект, Курчатова, Мясниковой, Жуковского, Аэропорт, Д. Ковальчук, Кирова, Никитина, Пролетарская, а также улицы в Первомайском и Советском районах и др.

Собеседник издания подчеркнул, что большегрузные автомобили стоят на улицах Дубравы и Выборной начиная с прошлой недели. Из-за возникших заторов местные жители не могут вовремя доставить детей в школы и добраться до мест работы.

Мужчина добавил, что обращался с жалобой в ЦОДД относительно сложившейся ситуации, однако никаких мер предпринято не было. Несмотря на проведенную очистку дорог, движение остается затрудненным, а фуры по-прежнему создают препятствия для передвижения по улицам.

