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Детей Подмосковья приглашают на конкурс стихов и песен «Азбука велосипеда»

Мальчики и девочки из Подмосковья могут принять участие в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен про велосипед «Азбука велосипеда», который пройдет с 21 мая по 21 июня. Конкурс приурочен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня, сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием детей. Конкурс предлагает всем детям России совместно с родителями закрепить правила дорожного движения, связанные с велосипедом, и отобразить их в своих творческих работах.

Конкурс стихов и песен по ПДД про велосипед проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

К участию приглашаются дети от 5 до 18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.

Более подробно ознакомиться с условиями можно на официальном сайте фонда.

Уточнить дополнительную информацию можно с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни по телефонам: +7 (903) 947-66-81, +7 (967) 640-17-45.

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