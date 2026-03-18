Детали для самолетов подорожают: что будет с ценами на авиабилеты в РФ

Конфликт на Ближнем Востоке создает трудности, связанные с поставками авиазапчестей в Россию — в результате издержки лягут на плечи простых пассажиров, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Конфликт на Ближнем Востоке действительно создает серьезный риск для цепочек поставки авиазапчастей. Идет рост операционных расходов авиакомпаний, ведь нарушение поставок ведет к удлинению сроков ремонта и обслуживанию самолетов, а также к дефициту запчастей», — сказал Толкачев.

Он добавил, что в итоге авиакомпании вынуждены будут либо искать альтернативных поставщиков из других регионов, что ведет к увеличению закупочных цен и транспортных издержек, либо чаще выводить самолеты из эксплуатации для ожидания тех или иных деталей, снижая общий доступный авиапарк. Это приведет к недополученной выручке, которую перевозчики будут пытаться компенсировать повышением цены.

«Эти дополнительные издержки в конечном счете будут переложены на пассажиров через повышение тарифов. До начала конфликта Россия заказывала авиазапчасти через ОАЭ, а также некоторые российские авиакомпании проводили обслуживание двигателей самолетов в Иране. Если ситуация на Ближнем Востоке останется напряженной на длительный период времени, то России придется искать альтернативные маршруты для перевозки деталей, например, Китай и страны Средней Азии, что приведет к конечному подорожанию авиабилетов», — рассказал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.