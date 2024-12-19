Десятков: в электродепо «Южное» монтируют станок для обслуживания колесных пар

Идет подготовка к монтажу колесотокарного станка по обслуживанию подвижного состава Замоскворецкой линии Мосметро в отстойно-ремонтном корпусе строящегося электродепо «Южное». Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Для размещения инженерного оборудования колесотокарного станка в отстойно-ремонтном корпусе электродепо „Южное“ выделили отдельное помещение общей площадью более 2,4 тыс. кв. м. В нем строители создали габаритный приямок, где рабочие будут осматривать оборудование вагонов», — отметил Десятков.

Он уточнил, что в помещение будет вести отдельный вход, благодаря которому можно будет обрабатывать колесные пары без выкатки их из-под состава. Также габариты цеха будут позволять проводить комплексные работы на 8 вагонах.

Во время разработки проекта повышенное внимание уделялось подбору стройматериалов. Особенно для защиты от воздействия продуктов обработки колесных пар во время отделки стен и пола применяли износостойкие материалы, выдерживающие продолжительное воздействие химическим растворам, масла, жирам и истирающей нагрузке.

Электродепо будет оборудовано подрельсовым токарным станком с числовым программным управлением, который отличается скоростью и универсальностью работы. Чистое время обработки колесной пары при обычном износе будет составлять до 25 минут. Аналоги оборудования положительно зарекомендовали себя на работающих депо — «Руднево», «Солнцево», «Нижегородское» и «Аминьевское».

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков, с целью размещения станка в проектном положении рабочие используют гидравлическую портальную систему и однобалочный подвесной электрический кран грузоподъемность до 2 т. Пусконаладочные работы начнут после установки и подключения станка.

В электродепо «Южное» параллельно монтируют участок диагностики колесных пар — рабочие провели монтаж диагностического оборудования и подготовительные мероприятия для укладки рельсошпальной решетки.

Отстойно-ремонтный корпус — один из главных объектов электродепо «Южное». В общей сложности на территории свыше 13 га будут размещены 46 сооружений и зданий разного производственного назначения.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина качеству строительства объектов московского метро уделяется особое внимание.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что со старта работ на площадке инспекторами были проведены 14 контрольно-надзорных мероприятий.

«В рамках очередной проверки по заданию комитета специалисты подведомственного центра экспертиз выполнили более 50 видов испытаний и исследований возведенных конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации», — сказал Слободчиков.

Электродепо «Южное» располагается вдоль Бесединского шоссе в столичном районе Братеево. Оно предназначается для ремонта, техобслуживания и отстоя подвижного состава Замоскворецкой линии Мосметро. После того как его введут в эксплуатацию, находящееся поблизости электродепо «Братеево» будет перепрофилировано в самый крупный российский комплекс ремонта вагонов метро.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что действующее депо «Братеево» и строящееся электродепо «Южное» планируется объединить в многофункциональный комплекс.

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