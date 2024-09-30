Десятков: станцию метро «Новаторская» Троицкой линии строили горным способом

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Во время строительства станции метрополитена «Новаторская» Троицкой линии применяли горнопроходческий закрытый способ. Благодаря ему удалось избежать перекрытия движения наземного транспорта на улице Академика Пилюгина. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Под защитой буротрубного экрана участок длиной 35 м под улицей Академика Пилюгина был пройден с помощью средств малой механизации. Кроме того, этот способ работ позволил избежать переустройства коллектора городских инженерных коммуникаций в зоне строительства», — отметил Десятков.

Он добавил, что на станции «Новаторская» предусмотрен переход на БКЛ и оборудованы оборотные тупики.

«Сооружение тупиков обеспечило оборот, ночной отстой, а также обслуживание составов новой линии в расположенных здесь пунктах технического осмотра», – сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Троицкая линия метро протянется от станции московского центрального кольца ЗИЛ до города Троицка. Ветка длиной 43,5 км с 17 станциями будет одним из наиболее длинных радиусов столичного метро и самым большим за пределами МКАД. Ожидаемый пассажиропоток ветки на вход составляет свыше 300 тыс. пассажиров за день.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии первого участка Троицкой линии метро между станциями «Тютчевская» и «Новаторская».