Десятков: путепровод через Ярославское направление МЖД сохранит значимые объекты

Путепровод над путями Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) выполнят в форме подковы, что позволит сохранить целостность значимых сооружений, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Объект протяженностью 370 м пройдет от Анадырского до Хибинского проезда, которые также реконструируют в рамках проекта.

«Благодаря конфигурации в виде подковы получится сохранить существующий пешеходный мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги, здание поликлиники ОАО «РЖД», которое является объектом культурного наследия, и храм святителя Макария. А отсутствие непосредственного приближения к домам не принесет никаких неудобств жителям», – уточнил Десятков.

Завершить возведение путепровода планируется в 2028 году. Всего в рамках проекта здесь появится 4,3 км дорог, в том числе запланированы реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, улиц Менжинского и Дудинки, сооружение Проектируемого проезда № 4337.

На данный момент на площадке ведутся подготовительные работы. После завершения всех работ территорию благоустроят и озеленят.

В результате будет создана поперечная связь общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе, которая объединит районы Ярославский, Бабушкинский и Лосиноостровский. Это разгрузит магистрали, улучшит транспортную доступность внутри кварталов, а также модернизирует межрайонную улично-дорожную сеть.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства нового путепровода через Ярославское направление МЖД.