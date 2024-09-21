Десятков: начато сооружение демонтажно-щитовой камеры станции «Бульвар Генерала Карбышева»

Разработка котлована демонтажно-щитовой камеры, через который примут два тоннелепроходческих механизированных комплекса, началась на площадке станции Рублево-Архангельской линии метрополитена «Бульвар Генерала Карбышева». Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«Камера строится на глубине более 16 м, она необходима для приема ТПМК „Натали“ и „Виктория“ диаметром 6 м, которые выполняют проходку левого и правого перегонных тоннелей между строящимися станциями „Народное Ополчение“ и „Бульвар Генерала Карбышева“», — отметил Десятков.

Чтобы создать камеру, извлекут около 11 тыс. куб. м грунта. Разработку проводят грейфером, экскаваторами и кранами. Ими устраивают распорную систему, которая нужна для укрепления стен котлована. На данный момент разработали 10% планируемого объема грунта.

«После выхода и демонтажа щитов в месте соединения перегонных тоннелей и станционного комплекса „Бульвар Генерала Карбышева“ будут устроены основные монолитные конструкции сбойки», — сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Станцию «Бульвар Генерала Карбышева» строят у пересечения улицы Маршала Тухачевского с улицей Генерала Глаголева и бульваром Генерала Карбышева.

Чтобы переложить инженерные коммуникации, попадающие на территорию строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева», на улице Маршала Тухачевского провели рубку зеленых насаждений. Вырубка шла по рубочным билетам, которые выдал столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды, а также по разрешительной документации. Работы уже полностью выполнены. По окончании строительства произведут компенсационное озеленение в объемах, которые будут превышать вырубленный фонд.

От будущей станции до станции БКЛ «Народное Ополчение» около 1 км, а до станции «Октябрьское Поле» Таганско-Краснопресненской линии — порядка 2 км. Ввод объекта в эксплуатацию принесет местным жителям станцию метрополитена в шаговой доступности от дома.

Рублево-Архангельская линия будет связывать развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити» и БКЛ. Москвичи и гости столицы получат новые быстрые и удобные маршруты подземки.