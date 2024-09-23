Десятков: на стройплощадках трех станций Бирюлевской линии метро идет подготовка

На стройплощадках станций «Кленовый бульвар», «Остров Мечты» и «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро проводят подготовительные работы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков.

«В настоящий момент строительные площадки будущих станций „ЗИЛ“, „Остров Мечты“ и „Кленовый бульвар“ огорожены. Идет вынос коммуникаций и подводятся временные инженерные сети. Также в настоящее время разрабатывается проектная документация для большинства этапов основного периода работ по строительству Бирюлевской линии метро», — сказал Десятков.

Ограждение в настоящее время проводят на строительных площадках станционных комплексов «Бирюлево», «Лебедянская», «Липецкая», «Кавказский бульвар» и «Москворечье».

Бирюлевская линия мосметро будет иметь протяженность более 22 км. На ней построят 10 станций метро и ряд пересадок — на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» БКЛ, а также на строящуюся станцию «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию МЦК.

Ветка будет проходить через районы Восточное Бирюлево, Западное Бирюлево, Царицыно, Печатники, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Даниловский. Вблизи с новыми станциями живут около 505 тыс. человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что благодаря Бирюлевской линии улучшится транспортная доступность 7 московских районов.