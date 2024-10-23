Десятков: на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро начали отделку помещений

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На строящейся станции метро «Вавиловская» Троицкой линии рабочие завершили разработку грунта котлована и начали отделку внутренних помещений. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Завершена разработка грунта котлована и выполнено соединение платформенного лотка. Активно ведутся монолитные работы — основные конструкции станционного комплекса практически готовы, началась отделка внутренних помещений, в частности, тягово-понизительной подстанции», — рассказал Десятков.

Он добавил, что параллельно ведут обратную засыпку котлована. Она завершена уже на треть.

Стацию «Вавиловская» строят на нечетной стороне Ленинского проспекта в области пересечения с улицами Панферова и Строителей. Вестибюль станции будет иметь подземные пешеходные переходы на обе стороны проезжей части.

«В наземной части станционного комплекса начались работы по благоустройству площадок притоннельных сооружений на Ленинском проспекте со стороны соседней станции „Новаторская“ — здесь уже частично выполняются асфальтирование и озеленение», — сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

В рамках строительства станции метрополитена проводят благоустройство.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в Москве уделяют повышенное внимание безопасности и качеству технически сложного строительства объектов метро.

Ранее Собянин рассказывал о ходе строительства станций на Троицкой линии метрополитена. Он отметил, что общестроительная готовность участка длиной 7,1 км, на котором строят станции «Вавиловская», «Академическая», и «Крымская», равняется 41%.

Троицкая линия метро будет проходить от города Троицка до станции МЦК «ЗИЛ». Ветка протяженностью свыше 43 км будет иметь 17 станций и станет одним из наиболее протяженных радиусов Мосметро, а также самым длинным за пределами МКАД.

Ранее руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнял, что в рамках программы «Безопасный город» на территории бывшего завода ЗИЛ возводят здание пожарного депо на 4 машино-места.