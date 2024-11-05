Десятков: на станции метро «Народное Ополчение» устраивают внутренние помещения

сегодня в 09:28

Началось устройство платформенного участка и внутренних помещений в южном вестибюле станции метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«Проводится устройство внутренних помещений платформенной части и южного вестибюля: возводятся кирпичные перегородки служебных и технических помещений. Всего проектом предусмотрено создание свыше 300 помещений, большая часть из которых предназначена для инженерных систем станционного комплекса, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции», — отметил Десятков.

Станцию «Народное Ополчение» запроектировали с двумя подземными вестибюлями. Они будут иметь выходы на улицу Демьяна Бедного и к строящимся подземным переходам на одноименную станцию БКЛ, общественной и жилой застройке, а также остановкам городского наземного транспорта.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, на платформенном участке оканчивают устройство гидроизоляции, а облицовка гранитом будет следующим этапом.

«Во втором, северном, вестибюле продолжается устройство монолитных конструкций — объем бетонирования выполнен более чем на треть», — уточнил Жуков.

Рублево-Архангельскую ветку проложат на северо-западе Москвы, она будет связывать микрорайон Рублево-Архангельское и деловой центр «Москва-Сити». Линия позволит обеспечить удобными маршрутами порядка 1 млн человек.

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