Дерево упало на дальнобойщика по дороге в подмосковный Дмитров

По пути в подмосковный Дмитров отломилась большая ветка от дерева под тяжестью снега и рухнула прямо на лобовое стекло грузовой машины, сообщает SHOT .

Инцидент произошел во время движения и попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что перед машиной дальнобойщика мимо дерева проезжает грузовик, а в момент, когда подъезжает владелец видеорегистратора, ветка отламывается и падает на треснутое лобовое стекло.

Судя по кадрам, водитель успел сориентироваться, но транспортное средство все равно несколько секунд виляло из стороны в сторону по проезжей части, затем остановилось. Рабочему повезло, что удар был не сильным и лобовое стекло не рассыпалось.

Дальнобойщик сопроводил инцидент забористой руганью, которую не смог сдержать из-за стресса.