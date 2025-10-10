Депутат Ефимов оценил ремонт дорог на улице Главная в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов оценил результаты обновления улицы Главная в микрорайоне Ольгино в Балашихе. В обходе приняли участие активные жители, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядная организация провела комплекс работ по благоустройству: увеличила ширину пешеходных дорожек и обновила дорожное покрытие. Ремонт на Главной улице является важной частью работ в рамках модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Балашиха.

«Вместе с активными жителями обсудили задачи, которые необходимо решить, поблагодарил за встречу и совместный мониторинг работ», — отметил Тарас Ефимов.

Подобные работы позволяют не только повысить комфорт передвижения, но и влияют на безопасность жителей и гостей городского округа. Комфортные дороги способствуют развитию общественного транспорта и создают благоприятные условия для пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.