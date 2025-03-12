Дептранс Москвы: На МКАД стало безопаснее, число погибших в ДТП упало на 40%

На МКАД стало безопаснее. Количество умерших в дорожно-транспортных происшествиях в январе и феврале 2025 года упало на 40% по сравнению с теми же месяцами в 2024 году, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Этого показателя получилось добиться с помощью системы видеоаналитики, функционирующей на МКАД. Она отслеживает 13 видов ДТП и других инцидентов на дороге.

Также на МКАД задействован патруль. Он оказывает помощь водителям транспортных средств в сложных ситуациях.

Еще количество умерших в ДТП на МКАД снизилось благодаря ситуационному центру ЦОДД. Он в круглосуточном режиме отслеживает происходящее в городе.

Водители автомобилей, попавшие в небольшое дорожно-транспортное происшествие на МКАД, съезжают на обочину или в иное безопасное место. Также ЦОДД и ГАИ взаимодействуют друг с другом, чтобы защитить жителей.

«Мы продолжаем делать движение в городе безопаснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.