Данные о движении лесной техники в Рослесхоз теперь можно передать через ГЛОНАСС

Владельцы лесовозной, лесозаготовительной и лесопожарной техники смогут при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» передавать информацию о ее передвижениях во ФГИС Лесного комплекса, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

В рамках подписанного соглашения между замруководителя Рослесхоза Вячеславом Спиренковым и гендиректором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем проведут интеграцию навигационных данных из «ЭРА-ГЛОНАСС» во ФГИС Лесного комплекса.

Церемония подписания прошла на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде. На ней присутствовали первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов и замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По словам Спиренкова, данное соглашение дает возможность двум системам производить обмен информацией о передвижениях лесной техники напрямую, что позволит намного быстрее обновлять данные и о маршрутах, и о самой технике в случае смены госномера или собственника.

«Отмечу, что оборудование техники датчиками позволит нам вывести контроль за оборотом древесины на новый качественный уровень и свести к нулю серые схемы. То есть, если лесовоз ушёл с маршрута, то это послужит основанием для проверки транспортного средства на легальность перевозимой древесины», — заявил Спиренков.

К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат в том числе лесопожарную технику. Благодаря этому на тушение лесного пожара будет оперативно отправлена та техника, которая находится ближе всего к очагу возгорания.

«С 1 января 2025 года вся лесная техника должна быть оборудована аппаратурой спутниковой навигации, подключенной к „ЭРА-ГЛОНАСС“. Важно, что мониторить технику будут с помощью российских устройств, соответствующих национальным ГОСТам. Те же самые отечественные решения вместе с информационной системой „ЭРА-ГЛОНАСС“ в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы, и ведущей пассажирские перевозки», — сказал Шпак.

Эксперимент по мониторингу лесовозов с использованием «ЭРА-ГЛОНАСС» стартовал в марте в Архангельской и Ульяновской областях. Полученный опыт затем распространят по всей России.

Райкевич назвал госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» эффективным и удобным инструментом для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса. Причем сделать это можно в том числе с использованием спутникового канала там, где нет мобильной сети.

«Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Рослесхоз получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники. Нами уже отработан мониторинг в сфере общественного транспорта и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Юридически значимые данные от более 200 тыс. таких транспортных средств передаются в Ространснадзор и еще 600 региональных, муниципальных систем и коммерческих платформ перевозчиков», — добавил Райкевич.