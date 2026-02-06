Что происходит? В Москве перекрыли центр
Часть центра Москвы закрыли для движения транспорта
Часть центральных улиц Москвы временно закрыли для движения автотранспорта вечером в пятницу, сообщает столичный Дептранс.
В данный момент нет движения на Тверском бульваре в районе дома 7, строение 1 в сторону Никитского бульвара, на улице Малая Бронная, а также на улице Большая Бронная.
Департамент транспорта призвал автомобилистов быть внимательными при построении маршрутов.
С чем связаны перекрытия, в ведомстве не уточнили.
