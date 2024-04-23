Члены СПЧ ждут ответ турецкой стороны из-за русофобии в авиакомпаниях

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Члены Постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав следят за ситуацией, связанной со случаями русофобии турецкими авиаперевозчиками, сообщает пресс-служба СПЧ.

По информации Генерального консульства России в Стамбуле, случаи отказа авиакомпании Turkish Airlines принимать на борт российских пассажиров значительно участились.

Турецкому перевозчику было направлено обращение с просьбой разъяснить ситуацию. Однако ответа в настоящее время получено не было.

Отказы сотрудников пускать на борт российских граждан продолжаются. Также компания позволяет себе грубо обращаться с гражданами России.

Члены Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека продолжают следить за ситуацией. Они ждут, когда турецкая сторона примет меры для предотвращения русофобии.