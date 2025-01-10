Число смертей в ДТП снизилось почти на 30% в Подмосковье за 6 лет

За 12 месяцев 2024 года на дорогах Московской области зафиксировано 3 879 ДТП, в которых погибли 647 человек и получили ранения различной степени тяжести 4 373 человека, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Число смертей в ДТП за шесть лет снизилось почти на 30% благодаря комплексному подходу в части обеспечения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«По сравнению с показателями 2023 года число ДТП снизилось на 2%, также на 3% снизилось число погибших и раненых. Снизилось количество ДТП следующих видов: наездов на пешеходов, препятствия и стоящие транспортные средства и столкновений, но все равно они остаются самыми частыми видами дорожных происшествий в области. Также отмечу, что число смертей в ДТП сократилось с 884 случаев в 2019 году до 647 в 2024 году благодаря комплексному подходу в части обеспечения безопасности на дорогах региона», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Но также в 2024 году выросли наезды на животных, опрокидывания транспортных средств и иные ДТП, например, с участием самокатов. Большая часть ДТП происходит ввиду несоблюдения скоростного режима и невнимательности участников дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области в 2025 году продолжится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, реализация комплекса работ по обустройству дорог элементами безопасности. Госавтоинспекция Подмосковья также продолжает регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.