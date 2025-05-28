Число разрешений на парковку многодетным Подмосковья увеличилось благодаря ИИ

На региональном портале государственных услуг 1 750 многодетных семей Московской области получили разрешение на бесплатную парковку и включены в реестр платных парковок в 13 региональных городах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«При запуске госуслуги часть заявок на включение в реестр платных парковок была отклонена по причине некорректного предоставления документов. Чтобы минимизировать число отказов для удобства заявителей были включены подсказки — это помогло снизить ошибки при подаче документов в два раза. А в начале прошлой недели, 19 мая, подключили искусственный интеллект, который сразу проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки. Это помогло совсем исключить отказы из-за некорректной загрузки документов», — пояснили в ведомстве.

Основными причины отказа были: предоставление скан-копии СТС только с одной стороны (без подтверждения собственника ТС), подача заявления не от собственника транспортного средства (другой родитель подает заявление на ТС, зарегистрированное на супруга).

Оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/23144. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Места на парковке при этом не резервируются.

После получения льготного разрешения можно бесплатно парковаться на платных парковках в 13 городах Подмосковья. Подробную информацию можно получить на сайте ведомства: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki.

Если у вас возникли вопросы по подаче заявок на льготное разрешение, то можно получить консультацию по номеру: 8 (498) 602-13-11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.