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Число поездок на такси в Подмосковье выросло более чем на 6% в 2025 году

В Подмосковье в январе-марте 2025 года жители совершили около 48,7 млн поездок на такси. Если сравнивать с первым кварталом 2024 года, количество поездок увеличилось более чем на 6%, или на 4,2 млн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Каждый день по улицам региона ездят 65 тыс. машин такси. Количество поездок выросло до 540 тыс. ежедневно. Это около 1,3 млн человек.

Наибольшее количество поездок было зафиксировано в Люберцах, Красногорске, Одинцове, Домодедове. Средний чек был равен около 470 рублям.

Суммарно в регионе зарегистрировано 118 тыс. автомобилей такси, около 32,5 тыс. перевозчиков. Примерно 98% имеют экологический класс минимум Евро-5. Подмосковье оказалось одним из первых регионов РФ, которые ввели соответствующее требование.

В такси региона трудоустроены исключительно профессиональные водители. У них имеются нужные разрешения.

С 1 марта в обязательном порядке проводится аттестация на знание правил работы в такси. Те, кто ее не пройдет, не получит возможность выполнять заказы.

Еще у такси Московской области есть своя региональная расцветка — белый кузов с полосками желтого и серого цвета. Помимо этого, у такси должен иметься шашечный пояс, а также фонарь оранжевого цвета на крыше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.

Губернатор отмечал, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал Воробьев.