Число нарушений водителями такси Подмосковья сократилось на 8%

Благодаря профилактической работе с таксомоторными перевозчиками Московской области, количество административных нарушений водителями такси снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из-за активного развития таксомоторной отрасли в регионе, сотрудники Минтранса Подмосковья на регулярной основе проводят профилактические встречи и беседы с водителями, которые недавно приступили к деятельности. Это напрямую влияет на качество таксомоторных перевозок как для водителя, так и для пассажира.

Всего с начала года проведено более 2,7 тыс. таких мероприятий. И эта работа дает свои плоды: нам удалось предотвратить совершение административных правонарушений и снизить их количество на 8%.

Такие мероприятия направлены на недопущение нарушений. В ходе встречи, перевозчику разъясняется правовая база осуществления таксомоторной деятельности в Московской области, обязательные требования к перевозчику такси, способах снижения рисков и о контрольно-надзорных мероприятиях. По итогам консультации водителям предлагается оценить профилактический визит и компетентность должностного лица, его проводившего. Сделать это можно на портале госуслуг. В личном кабинете на верхней панели необходимо выбрать «Профиль организации», перейти в раздел «Контроль и надзор» и в карточке проведенного мероприятия нажать кнопку «Оценить».

Перевозчики могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Заявление на проведение профилактического визита контролируемые лица могут подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, либо филиалах МФЦ. На региональном портале Госуслуг необходимо выбрать услугу «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Также Минтрансом Подмосковья организовано еженедельное проведение вебинаров, где предприниматели могут получить ответы на интересующие вопросы, такие как: какие документы необходимы для получения разрешения, требования по форме и содержанию к документам, почему пришел отказ, какие сроки выдачи разрешения и другие. Чтобы стать участником вебинара, необходимо перейти на портал государственных услуг и записаться по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.