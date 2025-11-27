Число ДТП в Ставропольском крае снизилось на 15% в 2025 году
В 2025 году в Ставропольском крае количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 15%, сообщает «Победа 26».
Министр дорожного хозяйства Ставропольского края Евгений Штепа рассказал, что снижение числа аварий связано с реализацией нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект действует в регионе с начала года при поддержке губернатора Владимира Владимирова и финансируется из федерального и краевого бюджетов.
В рамках программы в 2025 году на Ставрополье отремонтировали более 200 километров дорог, из них 39 километров — местного значения. Особое внимание уделили безопасности: оборудовали пешеходные переходы, установили дорожные знаки у школ и детских садов, а также освещение.
«Проект требует обустраивать дороги всеми элементами безопасности: пешеходные переходы, знаки у школ, детсадов, освещение», — пояснил Евгений Штепа.
С начала года уличные светильники появились на участках дорог общей протяженностью 14,5 километра. Комплексное обновление транспортной инфраструктуры планируют продолжить в следующем году.