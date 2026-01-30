Число ДТП в России снижается, несмотря на рост автомобильного трафика

Он напомнил, что в соответствии с указом президента «Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставлена амбициозная цель: сократить смертность на автотрассах в полтора раза к 2030 году и в два раза — к 2036 году. В связи с этим рассмотрение законопроектов, направленных на повышение безопасности, является одним из приоритетов работы парламента.

Федяев рассказал, что по итогам прошлого года комитет рассмотрел несколько десятков инициатив, многие из которых уже стали законами. Так, с начала 2026 года была усилена ответственность за перевозку детей без детского кресла — штрафы увеличены как для обычных автовладельцев, так и для служб такси. Весной вступит в силу закон о введении рейтинга автошкол, который позволит будущим водителям выбирать учебное заведение с более высоким процентом успешной сдачи экзаменов и низкой аварийностью среди выпускников. Также в ближайшее время начнут действовать нормы, предусматривающие введение электронного документооборота для грузоперевозок, что позволит лучше планировать развитие дорожной инфраструктуры. Важным шагом депутат назвал и готовящийся законопроект, который позволит с помощью камер автоматически штрафовать водителей, не оформивших полис ОСАГО. Предполагается, что штраф за первое нарушение составит 800 рублей, а за повторное — от 3 до 5 тысяч рублей, причем фиксация будет возможна раз в сутки.

Парламентарий также прокомментировал другие законодательные инициативы. Одна из них касается официальной продажи «красивых» автомобильных номеров. Комитет по транспорту в принципе поддерживает идею выведения этого рынка из тени, однако, по словам Федяева, предложенный законопроект требует серьезной доработки, так как в нем не прописаны прозрачные механизмы определения «красивости» номера, его оценки и оборота. Отдельное внимание депутат уделил вопросам регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты. Он считает, что тотальный запрет не является решением, так как для многих граждан это удобный и доступный транспорт. Вместо этого Федяев выступает за регулирование на региональном уровне, по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, где уже созданы «медленные» зоны и определены правила парковки. При этом некоторые аспекты, например учет частных самокатов, по его мнению, все же требуют федеральных норм.

Эксперты поддерживают необходимость скорейшего законодательного урегулирования в этой сфере. Член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто предупредил, что без четких правил количество ДТП с участием СИМ будет только расти. Он также выделил другие приоритеты, такие как пересмотр безальтернативного лишения прав за оставление места ДТП и решение проблемы с приемом водителями лекарств, которые могут давать положительную реакцию на алкотестере. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что для повышения безопасности необходимо бороться не только с нарушениями со стороны водителей, но и привлекать к ответственности дорожные службы за неудовлетворительное состояние покрытия, которое часто становится причиной аварий.

