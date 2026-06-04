Число ДТП в Подмосковье сократилось на 20% за пять месяцев

С начала 2026 года в Московской области зарегистрировано 1 089 ДТП, что на 20% меньше, чем годом ранее. Число погибших снизилось на 35%, пострадавших — на 13%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За пять месяцев 2026 года на дорогах региона произошло 1 089 аварий. В них погибли 173 человека, еще 1 283 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось на 20%, погибших — на 35%, пострадавших — на 13%.

«Сохраняется положительная динамика в статистике ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — число ДТП, а также количество погибших и пострадавших снижается. Мы продолжаем проводить комплекс работ, направленный на повышение безопасности участников дорожного движения — уже приступили к строительству новых тротуаров, а также продолжаем проводить оперативные мероприятия по улучшению и реорганизации дорожной сети», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве уточнили, что наиболее частыми остаются столкновения и наезды на пешеходов. В 580 столкновениях пострадали 720 человек, погибли 80. При 160 наездах вне переходов травмы получили 135 человек, 35 погибли. На переходах произошло 124 наезда, в которых 116 человек были ранены и 11 погибли.

Одновременно выросло число наездов на животных: зарегистрировано 9 случаев, в которых погибли два человека и девять пострадали. За тот же период прошлого года было три таких ДТП. Кроме того, зафиксировано 97 аварий с участием мототранспорта — 12 человек погибли, 95 получили травмы.

Минтранс призвал водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД, снижать скорость перед переходами и не отвлекаться на телефон. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.