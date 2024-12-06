Число ДТП в Подмосковье снизилось на 4% по сравнению с прошлым годом

За 11 месяцев 2024 года на дорогах Московской области зафиксировано 3 520 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4% ниже показателей периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 4%, также снизилось число погибших — на 3%, число раненых — на 6%. Отмечу, что в ноябре самый частый вид ДТП — наезды на пешеходов как на переходах, так и вне переходов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также среди частых видов аварий столкновения, съезды с дороги и наезды на стоящие транспортные средства. Большая часть ДТП происходит ввиду несоблюдения скоростного режима и невнимательности участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Подмосковья регулярно проводит мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП, в том числе с участием пешеходов.

В ведомстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники продолжают реализацию комплекса работ по обустройству дорог элементами безопасности, в том числе, принимая оперативные меры, вырабатывают необходимые мероприятия, реагируя на все ДТП с погибшими и пострадавшими. Уже завершили программу 2024 года по строительству тротуаров и новых линий освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.