Четыре пешеходных светофора с вызывной кнопкой установили в Кашире

«Места установки светофоров на пешеходных переходах были определены заранее. Прежде чем принять решение об их установке, мы изучили статистику ДТП с участием пешеходов. В местах, где были зафиксированы подобные происшествия, для усиления мер безопасности и были установлены данные устройства», — рассказали в каширском отделе Госавтоинспекции.

Сейчас зеленый свет для пешеходов после нажатия кнопки загорается через 50 секунд. Распространенный случай, когда пешеход, нажав на кнопку и не дождавшись появления разрешающего сигнала зеленого цвета, начинает движение по пешеходному переходу. Автомобили тоже продолжают движение, что чревато аварийной ситуацией.

«Сейчас продумываем вариант, когда зеленый свет на пешеходном светофоре будет включаться через 10 секунд после нажатия кнопки. В этом случае для водителей в течение 10 секунд по очереди включатся предупреждающий, а затем запрещающий сигналы светофора, а пешеход спокойно перейдет дорогу. Кстати, зеленый свет горит для пешехода от 17 до 20 секунд. Его длительность зависит от ширины дороги», — сказал начальник каширского отдела Госавтоинспекции Сергей Белов.

Сейчас светофоры работают в тестовом режиме. При необходимости в их работу будут внесены изменения.

Пешеходные светофоры с вызывной кнопкой расположены по адресам:

на пересечении улиц Садовой и Клубной;

район ПАТП;

район «Гофрон»;

район остановки «Администрация».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.