Четыре новые электрозарядные станции заработали в Подмосковье

Четыре новые быстрые электрозярдные станции ввела в эксплуатацию компания «РН-Энерго» на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Две из них обладают мощностью 150 кВт и имеют два коннектора GB/T + CCSCombo2. Они расположены по адресам: Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, пос. Фрунзавец, ул. Парк Апрель, д. 32, территория ЖК «Парк Апрель»; Ленинский г. о., пгт. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1, территория Заповедника «Горки Ленинские».

Две другие ЭЗС мощностью 60 кВт также имеют два коннектора GB/T + CCSCombo2 и расположены по адресам г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 23, рядом с гостиницей «Принцесс Фрог»; г. Егорьевск, пер. Сиреневый, д. 7, рядом с гостиницей «Алькасар».

Воспользоваться новыми ЭЗС владельцы электромобилей могут с помощью приложения «Заряди.Авто». Длительность зарядки на ЭЗС мощностью 150 кВт составит 20-40 минут, на ЭЗС мощностью 60 кВт — в пределах часа до уровня заряда батареи в 80%.

Ранее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, развитие электротранспорта является главным мировым автомобильным трендом последние несколько лет. Для того, чтобы поддерживать рост спроса на «экологичный» вид транспорта, необходимо развивать в регионе электрозарядную инфраструктуру.

«Сегодня в регионе работает более 700 электрозарядных станций разной мощности — это 34% от всего топливозаправочного комплекса Подмосковья. Развитие сети электрозарядок продолжается», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Также в регионе создан проектный офис «Развитие электротранспорта инфраструктуры», куда входят представители как правительства Московской области, так и более 20 коммерческих компаний, связанных с развитием электротранспорта и инфраструктуры для него. Направления работы проектного офиса — расширение сети электрозарядных станций, в частности, включение электрозарядной инфраструктуры в проекты по благоустройству территорий, развитие кадрового потенциала в данной сфере и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.