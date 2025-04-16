Четыре дополнительных автобуса будут работать в Шатуре на православные праздники

На православные праздники 20 апреля — «Пасха», 27 апреля — «Красная горка», 8 июня — «День Святой Троицы» для удобства жителей Шатуры запустят четыре бесплатных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дополнительный общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам.

От автостанции г. Рошаль до городского кладбища

Время отправления с а/ст. г. Рошаль: 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00.

Время отправления с городского кладбища: 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30.

Из поселка Шатурторф до деревни Андреевские Выселки с заездом в Шатуру (остановка у ресторана «Вкусно-и точка»).

Время отправления из п. Шатурторф: 7:50; 9:20; 10:50

Время отправления от остановки у ресторана «Вкусно-и точка»: 8:10; 9:40; 11:10;

Время отправления из д. Андреевских Выселок (остановка у храма): 8:35; 10:05; 11:35.

Из поселка Шатурторф в деревню Андреевские Выселки напрямую.

Время отправления из п. Шатурторф: 7:30; 9:00; 10:30.

Время отправления от д. Андреевские Высели (остановка у храма): 08:15; 09:45; 11:15.

От автостанции г. Шатура до городского кладбища (ул. Дача Винтера)

Время отправления с а/ст. г. Шатура: 9:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30.

Время отправления от городского кладбища (ул. Дача Винтера): 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.